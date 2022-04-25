Психолог Азарова объяснила, в каком случае человеку могут назначить арт-терапию

Пациенты с депрессиями, паническими атаками, неврозами, эмоциональным или профессиональным выгоранием, последствиями инсульта и черепно-мозговых травм могут получить от врача направление на арт-терапию. Об этом сайту РИАМО рассказала психолог и арт-терапевт Людмила Азарова.

Процесс выздоровления пациента с помощью этого занятия может проходить по разному. Многое зависит от возраста и от степени проблемы.

«Когда нам говорят, что через два сеанса я всех вылечу, то это неправда. Арт-терапия отличается длительностью. Она затрагивает глубинные пласты (личности — ред.). <…> Порисовал что-то, поработал с каким-то материалом, и это очень глубоко проникает (в подсознание — ред.). Но, чтобы изменения произошли, требуется время. Тут однозначно нельзя сказать», — добавила психолог.

Азарова отметила, что на арт-терапию могут прийти не только пожилые, но и дети, и люди любых возрастов.

«Много универсальных техник, которые можем использовать с малышами и взрослыми. Но работа с ребенком отличается тем, что это еще и работа с семьей. <…> Мы говорим о ребенке как об элементе семьи. Надо работать и включить родителей. Это базовое условие для эффективности», — резюмировала специалист.