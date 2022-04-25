Психолог Азарова назвала преимущества арт-терапии

Психолог и арт-терапевт Людмила Азарова считает, что арт-терапия является не просто искусством. Такое занятие во многом позволяет решить психологические проблемы. Об этом написал сайт РИАМО.

Специалист отметила, что заниматься этим делом самостоятельно бессмысленно. Здесь нужны наблюдения со стороны профессионала.

«Мы с ним прорабатываем его переживания, он обсуждает это. Специалист нужен для того, чтобы вывести человека на другой уровень с тем, что он получил. В данном случае театр служит площадкой для шага вперед», — пояснила Азарова.

Арт-терапия — это не только рисование. Для больше эффективности учитель может использовать интермодальный подход, когда применяются несколько средств творческого самовыражения.

«Мы можем рисовать и плясать, и делать постановку какую-то. Все это один вид деятельности — творчество», — сказала арт-терапевт и добавила, что такая терапия напрямую зависит от длительности посещения уроков.