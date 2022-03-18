Психолог Аверс рассказала, как преодолеть тревожность после снятия маски

Психолог Ксения Аверс рассказала россиянам, как справиться с тревожностью после снятия маски на фоне отмены коронавирусных ограничений. По ее словам, отказ от нее, наоборот, сообщает о времени успокоиться и войти в прежнюю жизнь без каких-либо запретов. Об этом написал «ФедералПресс».

«Снятие масок — сигнал мозгу успокоиться. Жизнь налаживается, все возвращается в привычное русло. Самое главное, что нужно для спокойствия, это что-то стабильное. То есть, мозг всегда цепляется за стабильность. Любая новизна — неопределенность и стресс. А любая эмоция связана с гормональным фоном, получается ослабление организма. Гормоны стресса выключают на время иммунную систему, и в это время человек может с большей вероятностью заболеть. Поэтому позитивные новости сейчас особенно важны», — пояснила эксперт.

Тревожность отлично уходит на фоне появления в жизни каких-то небольших, но важных ритуалов. Например, чашка кофе с утра или прогулка перед сном. Также во время тревоги стоит следить за дыханием, а именно делать это медленнее. Вдох делать на один счет, а выдох — на три. Когда человек концентрируется на физиологических процессах, то мысли растворяются, заключила психолог.