Психолог Аверс рассказала, как восполнить энергию в зависимости от темперамента

Дипломированный психолог Ксения Аверс рассказала, что к концу года многие люди не находят в себе сил, чтобы продолжать работу. Для того, чтобы восполнить растраченную энергию, необходимо подзарядиться, однако у каждого типа темперамента существует своя «подзарядка». Об этом написал «ФедералПресс».

«Существует четыре типа темперамента, и под каждый ученые уже подобрали наиболее оптимальный вид деятельности, что вернет былую энергию и создаст душевное равновесие», — пояснила эксперт.

Например, меланхоликам, чтобы накопить энергию, стоит отправиться в путешествие. Такой тип темперамента не любит новизну и ко всему неизвестному относится с осторожностью. Такие люди могут накопить энергию только в том случае, если выберутся из насиженного места.

Холерики смогут вернуть вкус к жизни и наполниться энергией с помощью командных видов спорта. Им можно выбрать настольный теннис или поиграть в баскетбол. Кроме того, такому типу темперамента психолог рекомендует завести собаку, которая всегда будет рядом.

Флегматикам для пополнения запасов энергии специалист посоветовала заняться активной деятельностью, например, встать на ролики или на лыжи.

Для восстановления энергии сангвиникам достаточно выбрать хобби, противоположное его активности, например, заняться рисованием и рукоделием.