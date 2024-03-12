Общество 12 марта 2024, 15:08 Психолог Аверина: помощь другим людям поможет избавиться от тревожности

Читать 360tv в

Помощь окружающим людям поможет справиться с тревожностью и избавиться от негативных мыслей. Об этом рассказала психолог Светлана Аверина в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, любая польза для других станет эффективным способом восстановления спокойствия. Для этого можно спросить у человека: «Как я могу сделать твой день лучше?». Кроме того, справиться с тревожностью поможет визуализация.

Реклама

«Можно применять визуализацию и представить свои мысли в виде проплывающих мимо вас облаков или рыбок, которые по взмаху вашей руки уплывают от вас вдаль», — отметила Аверина.