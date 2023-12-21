Общество 21 декабря 2023, 12:33 Психолог Аверина: незавершенные дела могут испортить новогоднее настроение

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Многие россияне не успевают завершить все свои дела до наступления Нового года, это вызывает у них тревогу и портит праздничное настроение. Об этом сообщила психолог Светлана Аверина в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, бой курантов для многих становится финишной чертой, что формирует негативную программу поведения, основанную на спешке и страхе. Это негативно сказывается на физическом состоянии, самооценке и уверенности в себе и своих силах.

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Ощутить всю радость и удовольствие от Нового года можно, если перенести оставшиеся дела на каникулы и в спокойном режиме решить их, отметила психолог.