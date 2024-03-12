12 марта 2024, 14:56
Психолог Аверина: когнитивно-поведенческая терапия поможет избавиться от тревожности
Разбор негативных программ мышления считается одним из главных методов преодоления тревожности. Для этого лучше всего подойдет когнитивно-поведенческая терапия, сообщила психолог Светлана Аверина в беседе с «ФедералПресс».
По словам специалиста, практики этой терапии помогут пациентам быстро переключиться с негативных мыслей. Так, эффективными методами станут упражнение «Дыхание по квадрату» и медитативная музыка.
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Кроме того, отвлечь от тревожных мыслей способны простые действия: рисование, мытье посуды, уборка и занятия спортом, отметила Аверина
Психология
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