Общество 12 марта 2024, 14:56 Психолог Аверина: когнитивно-поведенческая терапия поможет избавиться от тревожности

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Разбор негативных программ мышления считается одним из главных методов преодоления тревожности. Для этого лучше всего подойдет когнитивно-поведенческая терапия, сообщила психолог Светлана Аверина в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, практики этой терапии помогут пациентам быстро переключиться с негативных мыслей. Так, эффективными методами станут упражнение «Дыхание по квадрату» и медитативная музыка.

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Кроме того, отвлечь от тревожных мыслей способны простые действия: рисование, мытье посуды, уборка и занятия спортом, отметила Аверина