04 декабря 2023, 18:43
Психолог Аверина: честный разговор с партнером решит проблемы в интимной жизни
Отсутствие сексуального влечения к партнеру у женщин может быть следствием глубоко засевшей обиды. В таких ситуациях решить проблему поможет честный разговор, сообщила психолог Светлана Аверина в беседе с «ФедералПресс».
По словам специалиста, в условиях постоянных конфликтов женщина становится более придирчивой и критичной к партнеру.
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«То есть нет принятия мужчины. Женщине не хочется приближаться к нему, трогать его, ее раздражают его прикосновения», — подчеркнула Аверина.
Психолог отметила, что вернуть страсть в отношения помогут откровенные разговоры, ухаживания и свидания.
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психология
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