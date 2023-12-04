Общество 04 декабря 2023, 18:43 Психолог Аверина: честный разговор с партнером решит проблемы в интимной жизни

Читать 360tv в

Отсутствие сексуального влечения к партнеру у женщин может быть следствием глубоко засевшей обиды. В таких ситуациях решить проблему поможет честный разговор, сообщила психолог Светлана Аверина в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, в условиях постоянных конфликтов женщина становится более придирчивой и критичной к партнеру.

Реклама

«То есть нет принятия мужчины. Женщине не хочется приближаться к нему, трогать его, ее раздражают его прикосновения», — подчеркнула Аверина.

Психолог отметила, что вернуть страсть в отношения помогут откровенные разговоры, ухаживания и свидания.