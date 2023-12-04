Общество 04 декабря 2023, 12:00 Психолог Аверина: анализ взаимодействий с другими людьми поможет искоренить обиду из жизни

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Осознанный анализ разнообразных ситуаций и взаимодействий с другими людьми поможет человеку избавиться от постоянного чувства обиды. Об этом сообщила практикующий психолог Светлана Аверина в беседе с«ФедералПресс».

По словам специалиста, обиды серьезно отравляют жизнь. Люди должны прямо говорить о своих чувствах обидчику, именно это поможет эффективно справляться с негативными эмоциями.

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Психолог посоветовала относиться к обидам как к учителю. Эти чувства подсветят те элементы, которые человеку стоит пересмотреть в своей жизни.