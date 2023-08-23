Общество 23 августа 2023, 12:45 Психолог Авдеева: рисование помогает решить глубинные психологические проблемы

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Рисование будет полезным для тех людей, которые остановились на определенном уровне дохода и не могут пробить финансовый потолок. Об этом «Москве 24» сообщила арт-терапевт, инструктор нейрографики, психолог Оксана Авдеева.

Необходимо взять лист бумаги, любое пишущее средство и изобразить себя, застрявшего в объеме, например, в круге или квадрате. Затем следует вывести из рисунка наружу линии, при этом отслеживая свои чувства и реакции.

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Человек может столкнуться с сопротивлением, однако такая реакция считается нормальной. Это означает, что у вас получается отпускать и прорабатывать, добавила эксперт.