Общество 12 февраля 2024, 13:00 Психолог Аванесова: женщина в абьюзивных отношениях теряет самоценность и обретает чувство вины

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Абьюзивные отношения характеризуются тотальным контролем, унижениями и оскорблениями. В таком союзе женщины теряют самоценность и обретают чувство вины, сообщила психолог Лия Аванесова сайту RuNews24.ru.

По словам специалиста, партнер-абьюзер начинает считать женщину своей собственностью, а не отдельной личностью. Также в действиях таких мужчин много манипуляций, шантажа, нездоровой ревности. Аванесова отметила, что спастись от абьюзера очень сложно.

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«Как только вы поняли, с кем имеете дело и распознали абьюзивное отношение, то нужно не уходить, а бежать. Если нет возможности получить помощь у близких и родных, обратитесь за помощью к специалисту или в кризисные центры», — подчеркнула психолог.