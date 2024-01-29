Общество 29 января 2024, 13:12 Психолог Аванесова рассказала, что изменить повторение сценария в отношениях можно через психотерапию

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Психолог Лия Аванесова в разговоре с ИА RuNews24.ru рассказала, что люди в отношениях ориентируются преимущественно на образ матери и могут повторять родительские паттерны поведения.

По словам специалиста, человек, который в детстве жил с ощущением, что его не слышат и не чувствуют, будет притягивать подобных партнеров. Люди сходятся по травме, то есть партнер в ответ будет проецировать свои переживания.

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Все это происходит на бессознательном уровне, и чтобы убрать повторение сценария, необходимо идти в психотерапию. Когда бессознательные процессы поднимутся на сознательный уровень, вы сможете владеть ситуацией, добавила Аванесова.