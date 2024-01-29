29 января 2024, 13:08
Психолог Аванесова рассказала, что главными маркерами здоровых отношений являются уважение, доверие и свобода
Психоаналитически ориентированный психолог Лия Аванесова в беседе с ИА RuNews24.ru перечислила пять основных маркеров здоровых отношений.
По словам специалиста, каждый человек понимает фразу «здоровые отношения» по-своему. Но есть такие пункты, как уважение, любовь, доверие, свобода и личное развитие, которые характерны абсолютно для любых пар.
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«Свобода — это когда вы чувствуете себя самостоятельной личностью и в партнере видите не продолжение себя, а отдельного человека. Вам хорошо одной/одному, но вместе вам еще лучше», — добавила психолог.
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Психология
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