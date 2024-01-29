Общество 29 января 2024, 13:08 Психолог Аванесова рассказала, что главными маркерами здоровых отношений являются уважение, доверие и свобода

Читать 360tv в

Психоаналитически ориентированный психолог Лия Аванесова в беседе с ИА RuNews24.ru перечислила пять основных маркеров здоровых отношений.

По словам специалиста, каждый человек понимает фразу «здоровые отношения» по-своему. Но есть такие пункты, как уважение, любовь, доверие, свобода и личное развитие, которые характерны абсолютно для любых пар.

Реклама

«Свобода — это когда вы чувствуете себя самостоятельной личностью и в партнере видите не продолжение себя, а отдельного человека. Вам хорошо одной/одному, но вместе вам еще лучше», — добавила психолог.