Общество 29 января 2024, 13:11 Психолог Аванесова: отношения, в которых человек наступает себе на горло, не приведут к чему-то хорошему

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Психоаналитически ориентированный психолог Лия Аванесова в беседе с ИА RuNews24.ru перечислила так называемые красные флаги, которые указывают на бесперспективность отношений.

Специалист отметила, что каждый человек сам понимает, что для него приемлемо, а что нет. Однако если в отношениях ему постоянно приходится наступать себе на горло и идти против своих принципов, ничего хорошего из них не получится.

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Аванесова отнесла к «красным флагам» невозможность с чем-то смирится в партнере. Например, когда он курит или часто пьет алкоголь.

«Если что-то сложно принять в партнере, с чем-то сложно смириться. Это может быть и отношение, и поведение, и вредные привычки», — добавила эксперт.