Общество 12 июля 2023, 19:54 Психолог Арутюнян посоветовала женщинам уходить от партнера в присутствии группы поддержки

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Если отношения закончились не очень хорошо, то женщине лучше при сборе вещей позвать группу поддержки из атлетически сложенных мужчин или полицейских. Такой совет в эфире радиостанции «Говорит Москва» дала психолог Зара Арутюнян.

По ее словам, лучше всего на мужчину в гневе успокаивает вид полицейских. Проще всего позвать участкового. Если такой возможности нет, можно позвать на помощь друзей или родственников. Они помогут усмирить агрессивного партнера.

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«Чем более впечатляющий человек наблюдает за процессом, тем меньше шансов, что человек набросится и впадет в неадекват. Мой способ весьма непсихологический, а здравого смысла — позовите мужчину, желательно крупного», — отметила Зара Арутюнян.

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