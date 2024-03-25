Общество 25 марта 2024, 15:53 Психолог Арутюнян посоветовала не спрашивать пострадавших о пережитых травмирующих событиях

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Психолог Зара Арутюнян рассказала, как поддержать людей, остро переживающих горе. Не стоит спрашивать пострадавших о пережитых травмирующих событиях и ответных эмоциях, отметила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Какое слово вы не скажете, если оно будет неискренним и не от души, то оно ранит. Просто будьте рядом», — пояснила специалист.

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Отличный способ помочь — взять на себя бытовые вопросы. Так, можно заняться покупкой продуктов или присмотреть за детьми, сообщила Арутюнян. Еще один вариант — переключить внимание человека.