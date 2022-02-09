Психолог Арутюнян объяснила, почему женщины часто не уходят от абьюзеров

Психолог Зара Арутюнян рассказала, почему многие женщины не уходят от тиранов и абьюзеров. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По ее словам, большую роль играет давление общества. Замужние женщины более социально одобряемы. И даже если пострадавшая от домашнего насилия пишет заявление в полицию, потом сам партнер родственники или полицейские уговаривают его забрать.

«Каждая вторая женщина, которая понимает, что отчим или отец поступает жестоко с ее ребенком, у нее звучит эта назойливо фраза: ребенок должен расти в полной семье, у ребенка должен быть отец», — пояснила Арутюнян.