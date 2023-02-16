Общество 16 февраля 2023, 15:36 Психолог Артемий Сибирский назвал начальные признаки абьюза в отношениях

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Абьюзеры — это люди, которые контролируют своего партнера, жестоко обращаются с ним и манипулируют, но распознать это удается не сразу. Об этом РИА ФАН рассказал психолог Артемий Сибирский.

По его словам, абьюзер помешан на контроле. Ему важно все время управлять своей жертвой, и при этом он пренебрегает всеми нормами морали и правилами, а также личными границами партнера. Зачастую манипулятор выбирает метод кнута и пряника. Сначала заваливает подарками, окружает заботой, а потом начинает уничтожать самооценку жертвы.

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«Абьюзер может хвалить партнера за ум, при этом говорить, что мало кто способен понять его, ибо остальные — глупы на его фоне. Так он внушает „жертве“, что кроме него ее никто не поймет. И дальше это внушение будет только усиливаться», — рассказал Артемий Сибирский.

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