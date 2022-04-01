Психолог Артем Павлов рассказал, что можно узнать о человеке по его смеху

Манера смеяться может много рассказать о человеке, передала «Вечерняя Москва». Специалист по поведенческой психологии Артем Павлов объяснил, какие выводы о характере человека можно сделать по его смеху.

«Наши невербальные сигналы находятся почти на 90% под контролем подсознания. А вот вербальные знаки, то есть речь человека, наоборот, контролируются сознанием. Смех находится в пограничной зоне. Мы можем смеяться как искренне, так и создавать определенный образ. Поэтому нужно обращать внимание и на ситуацию, в которой находится человек», — объяснил специалист.

Например, тревожным людям, привыкшим сдерживать себя и многого опасаться, свойственно смеяться вполголоса. Громко и раскатисто смеются люди, которые любят привлекать внимание к своей персоне. Есть и люди, которые почти никогда не смеются. По словам Павлова, это люди, которые не привыкли и не умеют выражать свои эмоции и порой даже не понимают, зачем это делать, добавила НСН.