Общество 09 августа 2023, 18:41 Психолог Архипова посоветовала прививать детям любовь к чтению для развития воображения

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Детям очень важно прививать любовь к чтению, так как оно способствует развитию воображения, расширяет словарный запас и воспитывает эмпатию. Педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Марина Архипова посоветовала ориентироваться на тип восприятия ребенка, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, люди делятся на визуалов, аудиалов и кинестетиков. Прививать любовь к чтению следует с ориентиром на тип восприятия ребенка. Визуалы воспринимают информацию с помощью зрения, аудиалы посредством слуха, а кинестетики — путем осязания.

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Визуалам стоит давать книги с яркими иллюстрациями. Так запоминание сюжета пройдет быстрее. Для аудиалов можно выбрать аудиокниги. Для кинестетиков стоит подобрать книги с рельефными деталями из разных материалов, с разной фактурой. Важно, чтобы ребенку в момент чтения было комфортно.