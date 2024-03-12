Общество 12 марта 2024, 18:26 Психолог Аракелова: агрессивное вождение авто мужчинами весной связано с избытком тестостерона

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Член профессиональной психотерапевтической лиги России, психолог Армена Аракелова в беседе «Газетой.Ru» рассказала, что агрессивное вождение автомобиля мужчинами в весеннее время года связано с избытком тестостерона.

По словам специалиста, повышение гормональной активности легко может провоцировать агрессивные состояния. Вся проблема в том, что они нередко становятся причиной рискованных и необдуманных решений на дороге.

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«Весной рекомендуется пройти полный чек-ап. Если уровень тестостерона окажется высоким, то надо найти способ направлять эту энергию в конструктивное русло», — посоветовала Аракелова.