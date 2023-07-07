Общество 07 июля 2023, 11:25 Психолог Анжелика Полина заявила, что для будильника лучше выбирать классическую музыку

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Лучше всего просыпаться под произведения классической музыки, причем выбор останавливать на мелодичных композициях. Об этом News.ru рассказала психолог, доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Анжелика Полина.

В частности, она привела в пример произведения Чайковского и Грига. Эксперт подчеркнула, что музыка, под которую просыпается человек, влияет на его настроение. Чем приятнее мелодия, тем более естественным и плавным будет пробуждение.

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«Выбирайте более мелодичные композиции. Современные песни или классику Чайковского, Грига, звуки природы. Кому нравится, могут поставить на будильник эстрадные композиции или что-то из тяжелого рока», — подчеркнула Полина.

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