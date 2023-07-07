07 июля 2023, 11:25
Психолог Анжелика Полина заявила, что для будильника лучше выбирать классическую музыку
Лучше всего просыпаться под произведения классической музыки, причем выбор останавливать на мелодичных композициях. Об этом News.ru рассказала психолог, доцент кафедры психологического консультирования факультета психологии Государственного университета просвещения Анжелика Полина.
В частности, она привела в пример произведения Чайковского и Грига. Эксперт подчеркнула, что музыка, под которую просыпается человек, влияет на его настроение. Чем приятнее мелодия, тем более естественным и плавным будет пробуждение.
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«Выбирайте более мелодичные композиции. Современные песни или классику Чайковского, Грига, звуки природы. Кому нравится, могут поставить на будильник эстрадные композиции или что-то из тяжелого рока», — подчеркнула Полина.
Музыка
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