Общество 14 сентября 2023, 13:34 Психолог Анжелика Полина: если после общения остается осадок, скорее всего, вы имели дело с энергетическим вампиром

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Если после общения с человеком у вас остался негативный осадок или испортилось настроение, скорее всего, вы имели дело с энергетическим вампиром. Об этом изданию Life сообщила кандидат психологических наук Анжелика Полина.

Эксперт рассказала, что энергетический вампир не умеет получать психоэмоциональную энергию или продуцировать ее самостоятельно. Ему легче «питаться» готовой энергией от других людей.

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Иногда вампирами оказываются на первый взгляд очень приятные и уступчивые личности, которые с легкостью осыпают вас комплиментами, добавила психолог.