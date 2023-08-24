Общество 24 августа 2023, 17:00 Психолог Аныкина назвала утрату обретенных навыков признаком задержки развития ребенка

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Детский психолог Александра Аныкина в беседе с изданием «Газета.Ru» назвала утрату ранее обретенных навыков у ребенка одним из признаком задержки его развития.

При этом специалист добавила, что по одному критерию невозможно оценить прогресс. Родители должны насторожиться в том случае, если у ребенка в словарном запасе не прибавляется новых слов, его игры не становятся сложнее, ничего не меняется на физическом уровне.

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«Если есть сомнения или переживания — смело обращайтесь к специалистам, начать можно с педиатра. Ведь спокойные родители — лучший стимул для развития ребенка», — добавила эксперт.