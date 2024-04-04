Общество 04 апреля 2024, 15:00 Психолог Анна Вакалюк назвала буллинг в школах и лагерях ответственностью взрослых

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Педагог-психолог Анна Вакалюк в беседе с изданием «Петербургский дневник» объяснила, почему за школьный буллинг несут ответственность взрослые.

Как пояснила специалист, не всегда взрослые замечают изменившееся настроение у детей, их замкнутость и, что еще хуже, порезы и синяки на теле. С агрессорами и с жертвами агрессоров должны работать не только специально обученные педагоги, но и другие учителя, поскольку самому ребенку трудно выбраться из подобной ситуации.

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«Это ответственность взрослых: замечать травлю и пресекать ее. Такое возможно при грамотной работе всего коллектива, а не одного учителя», — сказала Вакалюк.