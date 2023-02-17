17 февраля 2023, 12:11
Психолог Анна Скляренко объяснила, как проявляется депрессия от соцсетей
Социальные сети не только вызывают зависимость, но и способны быть причиной депрессии. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала психолог Анна Скляренко.
По ее словам, определить первые признаки депрессии можно по тому, как человек чувствует себя, заходя в соцсети. Если настроение падает, а также понижается самооценка, то это свидетельствует о проблеме. Особенно часто она возникает, когда уже сложилась зависимость.
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«Социальные сети и зависимость от них — это фактор риска и дополнительная нагрузка, создается дополнительный стресс», — сказала Анна Скляренко.
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При этом психолог не считает, что удаление всех аккаунтов решит проблему, потому что человек, склонный к зависимостям, просто переключится. Лучше задать самому себе вопрос: «Зачем я иду в соцсети?» и разобраться в своих эмоциях.
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