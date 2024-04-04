Общество 04 апреля 2024, 12:24 Психолог Анна Девятка посоветовала отдыхать от телефона во время еды

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Психолог Анна Девятка в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» призвала не использовать телефон во время приема пищи.

По ее словам, во время трапезы информация, которую человек получает из внешней среды, сливается с его подсознанием и вместе с едой усваивается в организме.

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«Если человек находится в телефоне, то тогда он эту информационную нагрузку берет на себя», — процитировал RT эксперта.

Некоторые люди используют телефон, чтобы не чувствовать себя одинокими, пояснила психолог.