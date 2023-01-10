Общество 10 января 2023, 19:04 Психолог Анна Адаскина рассказала о способах настроить ребенка на учебный лад freepik

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Длинные каникулы расслабляют детей, и очень сложно вернуть им учебный настрой перед самой сложной и длинной четвертью. Как это сделать, сайту kp.ru рассказала доцент кафедры «Педагогическая психология имени профессора Гуружапова» факультета «Психология образования» Московского государственного психолого-педагогического университета Анна Адаскина.

По ее словам, каникулы помогают разгружать детей, снижают переутомление, которое обычно накапливается к концу четверти. Но после них школьников ждет самый долгий и сложный учебный период.

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Поэтому в первую неделю не нужно перегружать ребенка. Стоит дать ему время адаптироваться, перестроиться и восстановить режим. Старайтесь в выходные больше гулять на свежем воздухе и вообще подавать ребенку пример, а не просиживать все время у телевизора.

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Также не забывайте хвалить и поддерживать детей. Как отмечает психолог, лучше избегать фраз о том, что веселье кончилось и теперь нужно сосредоточиться только на учебе. Во всем важен баланс, а лишенный радости школьник вряд ли захочет усердно учиться.