Общество 15 февраля 2024, 19:13 Психолог Андрияничева: заново выстроить здоровые отношения можно, проработав обиды

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У бывших партнеров, которые проработали обиды и выстроили конструктивный диалог друг с другом, есть возможность заново построить здоровые отношения. Об этом сообщила психолог Майя Андрияничева в беседе с «ТСН 24».

По словам эксперта, вернуть былую любовь можно при условии, если оба партнера действительно готовы выстраивать новый формат отношений, а не застревать в прошлом. Паре важно проанализировать и проработать те ошибки, которые в какой-то момент разрушили их союз, сообщил «ФедералПресс».

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«Только анализ причин расставания, истинных чувств, насколько доверяют друг другу, приведет к конструктивному диалогу. Лучше всего такие вещи решать со специалистом», — отметила психолог.