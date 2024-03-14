Общество 14 марта 2024, 16:33 Психолог Андрияничева: за страхом выражать мнение может скрываться желание быть хорошим для всех

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Психолог Майя Андрияничева рассказала, почему некоторые люди боятся выражать собственное мнение в бытовых вопросах. Одна из причин — желание быть хорошим для всех, отметила эксперт в беседе с «ТСН24».

«Это может быть связано с тем, что человек внутренне к себе не очень хорошо относится. И у него есть страх, что другие люди отвернутся, причем даже незнакомые», — пояснила специалист.

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По ее словам, при замалчивании скапливается внутренняя агрессия, а непроработанные эмоции разрушительно влияют на личность.