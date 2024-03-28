Общество 28 марта 2024, 18:42 Психолог Андрияничева: выполнение небольших задач и принятие страха помогут выйти из зоны комфорта

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Каждый желающий изменить свою жизнь может столкнуться со страхом перед неизвестностью. Как подготовиться к серьезным переменам, рассказала психолог Майя Андрияничева в беседе с «ТСН24».

По ее словам, в данной ситуации важно сконцентрироваться на желании и выполнять маленькие задачи на пути к глобальной цели.

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«Необходимо все проанализировать и начать делать хоть что-то в этом направлении. Только так человек будет ощущать большую уверенность в том, что его путь правильный», — пояснила эксперт.

Она также посоветовала принимать свой страх и возможные негативные последствия.