28 марта 2024, 18:42
Психолог Андрияничева: выполнение небольших задач и принятие страха помогут выйти из зоны комфорта
Каждый желающий изменить свою жизнь может столкнуться со страхом перед неизвестностью. Как подготовиться к серьезным переменам, рассказала психолог Майя Андрияничева в беседе с «ТСН24».
По ее словам, в данной ситуации важно сконцентрироваться на желании и выполнять маленькие задачи на пути к глобальной цели.
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«Необходимо все проанализировать и начать делать хоть что-то в этом направлении. Только так человек будет ощущать большую уверенность в том, что его путь правильный», — пояснила эксперт.
Она также посоветовала принимать свой страх и возможные негативные последствия.
Психология
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