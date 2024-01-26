Общество 26 января 2024, 14:48 Психолог Андрияничева: в здоровых отношениях всегда присутствуют открытый диалог и эмоциональная близость

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Тульский психолог Майя Андрияничева в беседе с «ТСН 24» рассказала, что является залогом здоровых отношений между партнерами. По словам специлаиста, открытый диалог и эмоционалньая близость должны присутствовать в каждой паре. Если этого нет, стоит приготовиться к разочарованиям.

«В здоровых отношениях каждому из партнеров хорошо, у них открытый диалог и эмоциональная близость, общие взгляды, ценности», — добавила она.

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Пары умеют договариваться друг с другом, открыто обсуждать финансы, темы воспитания и появления детей.

Эксперт посоветовала не ориентироваться на фильмы, где герой влюбляется в девушку, забывает про все, а она находится с ним в эмоциональном слиянии. Такие отношения, как правило, обречены, поскольку пара не учитывает возможные кризисы.