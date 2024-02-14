Общество 14 февраля 2024, 19:10 Психолог Андрияничева связала проявления вандализма с проблемами самоконтроля у людей

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Зачастую проявления вандализма появляются у людей с проблемами самоконтроля. В таких случаях психика фактически не дает им возможности проанализировать адекватность своих поступков, сообщила психолог Майя Андрияничева в беседе с «ТСН 24».

По словам специалиста, установить первопричины возникновения подобного поведения поможет только специалист. Он выяснит, связан ли вандализм со «стадным» инстинктом, выплескиванием негативной энергии или другими проблемами. Кроме того, у взрослых вандализм может быть связан с алкоголем.

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«Самое страшное, если человек считает это нормой, и тогда проявления агрессии возникают в отношении не только предметов, но и людей, животных», — отметила Андрияничева.