Общество 14 июля 2023, 13:29 Психолог Андрияничева посоветовала включать критическое мышление, чтобы не стать жертвой мошенников

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Многие мошенники сейчас переходят в Telegram-каналы, где находят новых доверчивых жертв. Как не попасться на их удочку, «Тульской службе новостей» рассказала психолог Майя Андрияничева.

Она посоветовала включать критическое мышление и начать рассуждать. Зачастую мошенники при минимальных вложениях бесплатно обещают увеличить минимальные вложения клиента в десятки раз. Но зачем им помогать богатеть посторонним людям, если они могут увеличивать собственный капитал? Это главный вопрос, который стоит задать себе, прежде чем ввязываться в авантюру, подчеркнула психолог.

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«Необходимо включать критическое мышление, анализировать, разрешать себе быть где-то не очень тактичным, не объясняя, без причин класть трубку, если понимаете, что сталкиваетесь с мошенниками. Разговаривая дальше, вы рискуете оказаться в психологической воронке», — отметила Майя Андрияничева.

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