Психолог Андрияничева посоветовала сохранять спокойствие, чтобы не стать жертвой телефонных мошенников | 360°

Общество 21 октября 2022, 15:52 Психолог Андрияничева посоветовала сохранять спокойствие, чтобы не стать жертвой телефонных мошенников

Читать 360tv в

Психолог Майя Андрияничева рассказала, как не стать жертвой телефонных мошенников, которые звонят от имени родственников и просят деньги для решения каких-то проблем. Об этом сообщило издание «Вести Тула».

По данным ИА Nation News, в первую очередь не следует поддаваться панике. Злоумышленники именно на это и рассчитывают.

Реклама

Стоит набрать родственникам, о которых шла речь. Если неизвестный сообщил, что человек якобы попал в больницу, нужно позвонить в учреждение и узнать, действительно ли к ним поступал такой пациент.

Реклама

Самообладание поможет не стать жертвой мошенников и не потерять деньги, заключила Андрияничева.