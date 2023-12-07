Общество 07 декабря 2023, 13:32 Психолог Андрияничева посоветовала родителям, у которых родился особенный ребенок, работать с эмоциональным состоянием

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Психолог Майя Андрияничева в беседе с «Тульской службой новостей» дала совет семьям, у которых родился ребенок с инвалидностью или с особенностями развития.

По словам специалиста, родителям, у которых есть такой ребенок, необходимо в первую очередь позаботиться о своем эмоциональном состоянии. От этого во многом зависит мировосприятие малыша в будущем.

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«Ребенок просто имеет особенности, и продолжает оставаться любимым и родным. Долго оставаться на этапе отрицания и апатии тоже нельзя — должен наступить период адаптации», — сообщила психолог.

Взрослым надо просто принять факт того, что у них в семье есть особенный ребенок, и начать смотреть на жизнь позитивно.