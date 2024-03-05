Общество 05 марта 2024, 18:09 Психолог Андрияничева посоветовала родителям читать Ольгу Маховскую и Анну Быкову, чтобы лучше понимать своих детей

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Тульский психолог Майя Андрияничева в беседе с «ТСН 24» перечислила книги, которые помогут лучше понять своих детей.

Специалист посоветовала обратить внимание на следующих авторов: Ю. Б. Гиппенрейтера, Ольгу Маховскую и Анну Быкову. Книга «Родителям: как быть ребенком» (12+) поможет читателям иначе посмотреть на отношения с собственными детьми.

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Книга Маховской «100 ошибок воспитания, которых легко избежать» (12+) еще раз укажет на то, что ошибок бояться не нужно, а произведение Быковой «Самостоятельный ребенок, или Как стать „ленивой мамой“» (16+) расскажет, как научить детей самостоятельности и не планировать за них будущее.