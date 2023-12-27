Общество 27 декабря 2023, 13:58 Психолог Андрияничева посоветовала продумать новогодние покупки заранее

Читать 360tv в

Предварительное составление списка новогодних подарков близким поможет сэкономить и избежать импульсивных покупок. Об этом сообщила клинический психолог Майя Андрияничева в беседе с «ТСН24».

По словам специалиста, ненужное затоваривание происходит именно к определенной дате, поэтому покупать подарки лучше всего заранее. Необходимо стараться выбирать вещи в долгосрочной перспективе, которые можно использовать и после Нового года.

Реклама

«Бывает, что у нас от мимолетной идеи уже начинают вырабатываться эндорфины, а после покупки очень часто происходит разочарование», — отмела психолог.

Чтобы каждый год появлялось новогоднее настроение, Андрияничева посоветовала наслаждаться жизнью не только в праздники.