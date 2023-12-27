27 декабря 2023, 13:58
Психолог Андрияничева посоветовала продумать новогодние покупки заранее
Предварительное составление списка новогодних подарков близким поможет сэкономить и избежать импульсивных покупок. Об этом сообщила клинический психолог Майя Андрияничева в беседе с «ТСН24».
По словам специалиста, ненужное затоваривание происходит именно к определенной дате, поэтому покупать подарки лучше всего заранее. Необходимо стараться выбирать вещи в долгосрочной перспективе, которые можно использовать и после Нового года.
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«Бывает, что у нас от мимолетной идеи уже начинают вырабатываться эндорфины, а после покупки очень часто происходит разочарование», — отмела психолог.
Чтобы каждый год появлялось новогоднее настроение, Андрияничева посоветовала наслаждаться жизнью не только в праздники.
Новый год
психология
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