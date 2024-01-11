11 января 2024, 13:37
Психолог Андрияничева посоветовала постепенно возвращаться в трудовой ритм после длинных выходных
Психолог Майя Андрияничева рассказала, как справиться со стрессом на работе после окончания продолжительных новогодних выходных. В трудовой ритм необходимо возвращаться постепенно, отметила эксперт в беседе с «ТСН24».
По ее словам, в первые дни не стоит требовать от себя излишней продуктивности. Лучше начать с последовательного решения простых задач.
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Андрияничева посоветовала не забывать про эмоциональную разрядку. В праздники люди получают большое количество дофамина, однако и будни важно наполнить счастливыми моментами, пояснила специалист.
Работа
психология
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