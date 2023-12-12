Общество 12 декабря 2023, 14:17 Психолог Андрияничева посоветовала не жить ожиданием Нового года

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В преддверии Нового года не стоит начинать жить лишь только одним ожиданием праздника. Это грозит появлением синдрома отложенной жизни, сообщила психолог Майя Андрияничева в беседе с «Тульской службой новостей».

По словам специалиста, многие думают, что каким-то мифическим образом их жизнь изменится с приходом Нового года. В таких случаях человек не действует здесь и сейчас, внутри него много ограничений.

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Такой синдром отложенной жизни лишает людей приятных событий, откладывая их. Чтобы праздник приносил только радость, в процессе подготовки к празднику стоит наполнять жизнь положительными эмоциями, сообщил «ФедералПресс».