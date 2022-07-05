Психолог Андрияничева объяснила, как трудоголизм сказывается на здоровье

Клинический психолог Майя Андрияничева рассказала, является ли чрезмерная любовь к работе болезнью, и как работа может сказываться на состоянии здоровья. Об этом написала Тульская служба новостей.

Специалист отметила, что чрезмерное перенапряжение на работе проявляется в виде реальных заболеваний. Во время многочасовой работы человек нервничает, практически не отдыхает и недоедает.

«Если речь идет о трудоголиках, то нужно говорить о специалистах высокого уровня — руководителях, владельцах собственного бизнеса. На них большая ответственность, и они работают по 18-20 часов в сутки. К ним же можно отнести представителей вспомогательных профессий — врачей, преподавателей, специалистов социальных служб и так далее», — сказала психолог.

Многие трудоголики поддерживают себя с помощью алкоголя, табака или становятся шопоголиками. Все это происходит из-за сильного переутомления и стрессов.

«Это все провоцируется переутомлением, авралом или стрессами. Здесь нужно понимать, что если у человека есть гипертония, сахарный диабет, то при трудоголизме это может привести к печальным последствиям», — отметила специалист.

Она также добавила, что многочасовая работа может привести абсолютно здоровых людей к летальному исходу. У них может произойти разрыв аорты, или может случиться внутричерепное кровоизлияние, инфаркт миокарда или инсульт.