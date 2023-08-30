Общество 30 августа 2023, 17:57 Психолог Андрияничева: избавиться от игромании самостоятельно невозможно

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Выявлять и лечить игровую зависимость должен исключительно специалист, самостоятельно побороть ее невозможно. Об этом сообщила психолог Майя Андрияничева в беседе с «Тульской службой новостей».

По словам специалиста, первым симптомом зависимости становится невозможность человека прожить и дня без компьютерных игр. Также на развитие опасного состояния укажет потеря интереса к реальной жизни.

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Психолог отметила, что на фоне зависимости у игроманов нередко возникают головные боли, проблемы со сном и раздражительность.