Психолог Андриянчева дала советы по борьбе с осенней хандрой
Психолог Майя Андрияничева посоветовала организовать летний отпуск так, чтобы не загрустить осенью. Об этом сообщила ТСН24.
По данным РИА ФАН, для этого нужно сменить обстановку и получить как можно больше ярких впечатлений, которые станут счастливыми воспоминаниями. Если поехать куда-то не получается, можно организовать отдых в городе — например, на природе.
«Отдых не должен становиться простой сменой деятельности, когда вы, например, наводите порядок в доме или затеваете ремонт», — рассказала Андрияничева.
Она уточнила, что во время отдыха нужно расслабиться, побыть наедине с собой, подумать о жизни, работе и своем окружении. Также важно полноценно высыпаться. По словам психолога, все это поможет справиться с хандрой во время наступления осени.
Андрияничева указала и на необходимость помочь организовать полноценный отдых детям. Она пояснила, что следует придумать вместе с ними какие-то интересные занятия, которые подарят яркие впечатления.
«Нам кажется, что безделье — это тоже отдых, однако оно не даст тех положительных эмоций, которыми можно будет подпитываться осенью», — заключила психолог.