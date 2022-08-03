Психолог Андриянчева дала советы по борьбе с осенней хандрой

Психолог Майя Андрияничева посоветовала организовать летний отпуск так, чтобы не загрустить осенью. Об этом сообщила ТСН24.

По данным РИА ФАН, для этого нужно сменить обстановку и получить как можно больше ярких впечатлений, которые станут счастливыми воспоминаниями. Если поехать куда-то не получается, можно организовать отдых в городе — например, на природе.

«Отдых не должен становиться простой сменой деятельности, когда вы, например, наводите порядок в доме или затеваете ремонт», — рассказала Андрияничева.

Она уточнила, что во время отдыха нужно расслабиться, побыть наедине с собой, подумать о жизни, работе и своем окружении. Также важно полноценно высыпаться. По словам психолога, все это поможет справиться с хандрой во время наступления осени.

Андрияничева указала и на необходимость помочь организовать полноценный отдых детям. Она пояснила, что следует придумать вместе с ними какие-то интересные занятия, которые подарят яркие впечатления.

«Нам кажется, что безделье — это тоже отдых, однако оно не даст тех положительных эмоций, которыми можно будет подпитываться осенью», — заключила психолог.