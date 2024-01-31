Общество 31 января 2024, 14:26 Психолог Андреяничева рассказала, что обращение к услугам эротического массажа может разрушить отношения

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Обращение к услугам эротического массажа, который больше популярен среди мужчин, может со временем разрушить отношение. Об этом «Тульской службе новостей» рассказала клинический психолог Майя Андрияничева.

Она объяснила, что нормы и границы в отношениях устанавливают сами партнеры. Однако зачастую люди идут за услугами интимного характера, когда не получают достаточно эмоций в отношениях и не хотят работать над ними. В салонах же они получают быстрое удовольствие и подсаживаются на это.

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«Рано или поздно это может привести к разрушению отношений. <…> Каждый будет принимать решение сам, но если все-таки они смогли обсудить и понять, что им не хватает остроты каких-то ощущений в их паре, то лучше заняться этим вопросом в паре», — поясняет эксперт.

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