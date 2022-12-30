30 декабря 2022, 18:36
Психолог Андрей Зберовский рассказал, как новогодние подарки провоцируют скандалы
Вместо радости и благодарности новогодние презенты нередко приводят в серьезным ссорам и конфликтам. Об этом рассказал РИА ФАН профессор, семейный психолог, писатель Андрей Зберовский.
По его словам, у современных людей произошел перекос ценностей. И они считаю, что подарки должны непременно четко попадать в цель и удовлетворять потребность получателя. В противном же случае возникают неприятные ситуации.
Реклама
Специалист связывает такую тенденцию, в том числе, и с увлечением социальными сетями, которые отрывают человека от реальности и близких и помещают в мир с собственными ценностями. Угадать которые порой просто невозможно,
Реклама
Психолог советует «навести» близкого человека на желанный подарок. Или прямо просить что-то конкретное, чтобы потом не было разочарований.
Новый год
Реклама
Реклама