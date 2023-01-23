Общество 23 января 2023, 17:01 Психолог Анастасия Морозова рассказала, почему полезно писать от руки

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Если чаще писать от руки, это может благотворно сказаться на общем эмоциональном состоянии человека. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала психолог Анастасия Морозова.

По мнению специалиста, писать нужно не просто хаотичные слова, а наполненный смыслом текст. Например, изложить на бумаге события прошедшего дня.

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Также письмо помогает пережить обиды и справиться со стрессом. Для этого нужно написать кому-то послание, но не отправлять. Просто выплеснуть в письме все эмоции и чувства, не подбирая слова.

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Как отметила Анастасия Морозова, при письме от руки сочетаются психологическая и физическая активность. И это благотворно отражается на общем состоянии.