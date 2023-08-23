Общество 23 августа 2023, 15:00 Психолог Анастасия Корнеева рассказала, как самостоятельно побороть тревожность Психолог Корнеева: нужно отслеживать негативные мысли и менять их на позитивные

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Специалист онлайн-платформы «Грань.РФ», психолог Анастасия Корнеева в беседе с изданием gazetametro.ru объяснила причину возникновения тревоги, а также рассказала, как побороть ее самостоятельно.

Иногда тревожное состояние связано с наследственностью. Есть даже выражение «тревожная мама — тревожные дети». Другой причиной тревоги могут послужить события, связанные с прошлым, написали «Дни.ру».

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По словам специалиста, часто люди впадают в тревожность из-за стресса и перегрузок на работе. Усиливать такое состояние может информационный шум из новостей и социальных сетей.

Чтобы избавиться от тревоги, следует отслеживать негативные мысли и в эту же секунду менять их на позитивные, добавила Корнеева.