Общество 05 февраля 2024, 16:12 Психолог Аллахвердян: развитие языка тела поможет успешно ходить на свидания

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Психолог Надежда Аллахвердян посоветовала заранее готовиться к свиданиям, чтобы не допустить фатальных ошибок. В первую очередь необходимо обратить внимание на язык тела, отметила эксперт в беседе с РИАМО.

«В этот пункт я бы включила походку, осанку, как вы заявляете о себе в пространстве, ваш кинетический интеллект. Уверенные в себе люди нравятся не только сами себе, но и окружающим», — пояснила специалист.

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Аллахвердян рекомендовала развивать эту невербальную форму коммуникации. Снятию зажимов в теле способствуют йога и релаксационные практики, добавила психолог.