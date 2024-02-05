05 февраля 2024, 16:12
Психолог Аллахвердян: развитие языка тела поможет успешно ходить на свидания
Психолог Надежда Аллахвердян посоветовала заранее готовиться к свиданиям, чтобы не допустить фатальных ошибок. В первую очередь необходимо обратить внимание на язык тела, отметила эксперт в беседе с РИАМО.
«В этот пункт я бы включила походку, осанку, как вы заявляете о себе в пространстве, ваш кинетический интеллект. Уверенные в себе люди нравятся не только сами себе, но и окружающим», — пояснила специалист.
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Аллахвердян рекомендовала развивать эту невербальную форму коммуникации. Снятию зажимов в теле способствуют йога и релаксационные практики, добавила психолог.
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