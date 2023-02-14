Общество 14 февраля 2023, 16:29 Психолог Алиса Курамшина назвала признаки травли ребенка в школе

Читать 360tv в

Травля в школе становится все более распространенным явлением, но дети часто скрывают это от взрослых. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на сайт UfaTime.ru.

Как рассказала психолог Алиса Курамшина, родителям следует насторожиться, если у ребенка появились синяки и ссадины, особенно, если травмы носят систематический характер. Не стоит верить на слово, что школьник просто упал, нужно провести безопасную и спокойную беседу, показать, что взрослым можно доверять.

Реклама

Другими тревожными признаками, по мнению психолога, можно считать постоянно подавленное настроение и нежелание идти в школу, тревожность. Также стоит присмотреться, не вздрагивает ли ребенок от телефонных звонков и сообщений.

Реклама