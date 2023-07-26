Общество 26 июля 2023, 17:45 Психолог Алена Савинова: частая смена настроения может говорить о тревожно-депрессивном синдроме

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Бизнес-психолог Алена Савинова в разговоре с телеканалом «Мир 24» рассказала, что частая смена настроения может говорить о тревожно-депрессивном синдроме или о пограничных состояниях.

Однако это не приговор. Чаще всего таким образом проявляются заблокированные чувства. Психолог объяснила, что внешне человек может оставаться спокойным и даже не осознавать тяжести своих переживаний.

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Савинова порекомендовала людям, которые не могут проявлять эмоций и чувств, учиться проживать их и развивать эмоциональный интеллект.